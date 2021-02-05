Прикордонники взяли участь в планувальній конференції міжнародних навчань «Rapid Trident-2021» Суспільство | 05-02-2021, 08:52 0 38

На початку цього тижня у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що в Яворівському районі Львівської області, розпочалась початкова конференція з планування міжнародних навчань «Rapid Trident-2021».



На конференції представники країн-учасниць міжнародних навчань «Rapid Trident-2021» («Стрімкий тризуб-2021») обговорюють та планують основні ключові моменти майбутніх навчань, сценарій маневрів, а також логістичні питання.



В конференції також взяли участь представники Державної прикордонної служби України.



У майбутніх навчаннях візьмуть участь понад 4000 військовослужбовців з різних країн-членів НАТО та країн-партнерів. Також у «Rapid Trident-2021» братимуть участь представники Збройних Сил України, Національної гвардії України та окремі підрозділи інших силових структур держави. Державну прикордонну службу України цього року на запланованих міжнародних військових командно-штабних навчаннях «Rapid Trident-2021» представлятимуть військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування Ізмаїльського прикордонного загону.



Відповідно до сценарію, учасники «Стрімкого тризубу-2021» навчатимуться протидіяти збройній агресії в умовах гібридної війни та відпрацюють низку завдань бойового, логістичного та гуманітарного характеру.



Зауважимо, що міжнародні військові навчання такого рівня відбуваються у рамках програми міжнародного військового співробітництва «Партнерство заради миру» та проходять переважно на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки.



Департамент персоналу Адміністрації Держприкордонслужби продовжує активну співпрацю з командуванням підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України та керівництвом Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки Нато-Україна (JMTG-U) у питаннях проведення «Rapid Trident-2021».



