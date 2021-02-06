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Вантажівку з 70 ящиками сигарет прикордонники викрили на кордоні з Польщею
|Суспільство | 05-02-2021, 11:37
| 0 124
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|ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=d23BuesH9Hg&feature=youtu.be
Щойно на кордоні з Польщею співробітники Державної прикордонної служби України затримали вантажівку «Рено» з 70 ящиками сигарет без акцизних марок.
Автомобіль з прихованими тютюновими виробами прямував до сусідньої країни через пункт пропуску «Шегині». Товар прикордонники знайшли у подвійній стелі кузова вантажівки.
Наразі огляд транспортного засобу триває. Точна кількість виявлених сигарет встановлюється.
Заходи в рамках протидії переміщенню контрабандних товарів через кордон проводились спеціальною оглядовою групою у складі офіцерів Адміністрації Держприкордонслужби, прикордонників Львівського загону із залученням військовослужбовців спецпідрозділу «ДОЗОР» разом з представниками СБУ та ДМСУ.
Коментар:Інспектор прикордонного контролю відділу «Шегині» старший лейтенант Вікторія Бондарчук
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