Як перейти на єдиний рахунок Суспільство | 05-02-2021, 11:38 0 109



Головне управління ДПС у Львівській області інформує, щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити три кроки.



Перший - подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» за формою J/F 1307001 через Електронний кабінет та отримати реквізити єдиного рахунку.



Другий - отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.



Третій - надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів.









Дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/451564.html