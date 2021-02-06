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| Газета №35 (55) / 2014
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Як перейти на єдиний рахунок
|Суспільство | 05-02-2021, 11:38
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Головне управління ДПС у Львівській області інформує, щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити три кроки.
Перший - подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» за формою J/F 1307001 через Електронний кабінет та отримати реквізити єдиного рахунку.
Другий - отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.
Третій - надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів.
Дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/451564.html
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