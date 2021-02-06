Галицькі митники вилучили 37 тис. пачок сигарет в пункті пропуску «Шегині - Медика» Суспільство | 05-02-2021, 11:52 0 129



Цієї ночі, 5 лютого, працівники Галицька митниця Держмитслужби в пункті пропуску «Шегині - Медика» (Львівська обл.) в автомобілі Renault Master виявили найбільшу цьогоріч партію cигарет.

Понад 37 тис. пачок тютюнових виробів містились у спеціально облаштованому сховищі у стелі автомобіля. Сигарети білоруського виробництва без марок акцизного збору України намагався вивезти до Польщі наш співвітчизник, 50-річний мешканець Чернівецької області.

За цим фактом складено протокол за ст. 483 Митного кодексу України. Сигарети та автомобіль вилучені. Їхня вартість буде встановлена додатково. Справу скерують до суду.

