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Прокуратура відстояла в суді позовні вимоги про стягнення понад 4,2 млн грн безпідставно набутих коштів за користування землею
|Суспільство | 05-02-2021, 13:13
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За принципової позиції працівників Львівської обласної прокуратури, що забезпечували участь в судовому розгляді, рішенням Господарського суду задоволено позовну заяву до одного з ТзОВ про стягнення безпідставно набутих коштів за користування земельною ділянкою на Львівщині.
Дрогобицька місцева прокуратура зверталася до суду, оскільки суб’єкт господарювання упродовж 2017-2019 року користувався земельною ділянкою площею понад 3 га без правовстановлюючих документів та не сплачуючи до бюджету кошти за це користування.
Суд погодився з обґрунтованими доводами прокурора про необхідність стягнення в дохід Дрогобицької міської ради більше 4,2 млн грн безпідставно набутих коштів.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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