Прокуратура відстояла в суді позовні вимоги про стягнення понад 4,2 млн грн безпідставно набутих коштів за користування землею Суспільство | 05-02-2021, 13:13 0 147



За принципової позиції працівників Львівської обласної прокуратури, що забезпечували участь в судовому розгляді, рішенням Господарського суду задоволено позовну заяву до одного з ТзОВ про стягнення безпідставно набутих коштів за користування земельною ділянкою на Львівщині.



Дрогобицька місцева прокуратура зверталася до суду, оскільки суб’єкт господарювання упродовж 2017-2019 року користувався земельною ділянкою площею понад 3 га без правовстановлюючих документів та не сплачуючи до бюджету кошти за це користування.



Суд погодився з обґрунтованими доводами прокурора про необхідність стягнення в дохід Дрогобицької міської ради більше 4,2 млн грн безпідставно набутих коштів.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури