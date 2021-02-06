Декларування доходів громадян за 2020 рік Суспільство | 05-02-2021, 13:14 0 239

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, cтаном на 29.01.2021 року до контролюючих органів Львівщини громадянами подано 455 декларацій про майновий стан і доходи за 2020 рік та задекларовано понад 66 805 тис гривень.



Громадянами, які зобов’язані задекларувати доходи подано 113 декларацій та задекларовано понад 15 560 тис гривень. Самостійно нарахованих податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб понад 1 044 тис грн та військового збору майже 217 тис гривень.



Протягом минулого року в сумі більше 1 млн грн одержаного доходу задекларували 7 громадян. Сума задекларованих доходів становить понад 20 612 тис гривень.



Громадянами, які згідно з законодавством мають право на отримання податкової знижки подано 184 декларації. До повернення з бюджету внаслідок використання права на податкову знижку підлягає майже 923 тис гривень.









