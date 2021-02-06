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Ірина Короткова, в.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про надходження до Державного бюджету у січні 2021 року:

Суспільство | 05-02-2021, 13:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 126 126    

«У січні 2021 року великі платники податків, які обслуговуються в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, перерахували до Загального фонду Державного бюджету 617  млн гривень, що на 13 млн гривень більше ніж очікувалось.
У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 449 млн гривень; податку на прибуток – 8 млн гривень та акцизного податку – 103 млн гривень. До Держбюджету також поступило 32 млн гривень військового збору та ПДФО - 24 млн гривень.
Слід зазначити, що до місцевих бюджетів великі підприємства перерахували майже 80 млн гривень.»
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