Ірина Короткова, в.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про надходження до Державного бюджету у січні 2021 року: Суспільство | 05-02-2021, 13:57 0 126

«У січні 2021 року великі платники податків, які обслуговуються в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, перерахували до Загального фонду Державного бюджету 617 млн гривень, що на 13 млн гривень більше ніж очікувалось.

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 449 млн гривень; податку на прибуток – 8 млн гривень та акцизного податку – 103 млн гривень. До Держбюджету також поступило 32 млн гривень військового збору та ПДФО - 24 млн гривень.

Слід зазначити, що до місцевих бюджетів великі підприємства перерахували майже 80 млн гривень.»



