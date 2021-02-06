Ірина Гримак оглянула навчальний центр симуляційної медицини у Львівській медичній академії імені Андрея Крупинського Суспільство | 05-02-2021, 14:57 0 108

Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак сьогодні, 5 лютого, з робочим візитом відвідала Львівську медичну академію імені Андрея Крупинського, де поспілкувалася з науково-педагогічними працівниками та ознайомилася з роботою навчального центру симуляційної медицини.





За словами ректора академії Юрія Кривка, заклад гостро потребував такого стимуляційного центру і завдяки підтримці Львівської обласної ради та у межах україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» його вдалося створити.



«Актуальність симуляційного навчання у сучасному світі є №1, бо щоразу все менше і менше є доступу медиків до хворих. Це ми гостро відчуваємо в контексті пандемії коронавірусу.



Минулого року нас підтримала обласна влада, виділивши 700 тис грн для ремонту приміщення. А загальна вартість проекту склала майже 3 млн. грн», - наголосив ректор Юрій Кривко.



Тепер студенти закладу, завдяки манекенам, комп`ютерним симуляторам та справжньому медичному обладнанню можуть відпрацьовувати свої практичні навички. У центрі створено зону інтенсивної терапії, яка імітує операційну. Там майбутні медичні сестри будуть на практиці вчитися інкубації, переведення на штучну вентиляцію легенів, робити промивання шлунку, працювати з дефібрилятором. Також є зони імітації кабінету сімейного лікаря, та пологового залу. Усе максимально наближено до реалій.



«Львівська обласна рада, як засновник буде продовжувати опікуватися Львівською медичною академією. Ми повинні дати можливість вашим студентам нормальної практики в обласних медичних закладах. І особливо я хочу подякувати академії за вашу важливу роботу в розвитку інклюзивної освіти. Знаю, що багато ваших випускників, які мають порушеннями зору, працюють масажистам, а люди з проблемами слуху – успішно працюють лаборантами », - наголосила Ірина Гримак.



На завершення відвідин вишу Ірина Гримак акцентувала, що вища освіта має давати не тільки знання, а й навчати молодь психології життя, сприяти їм у реалізації себе в соціумі та бути конкурентними на ринку праці.



Довідково:



Львівська медична академія імені Крупинського - єдиний заклад вищої медичної освіти, який забезпечує здобуття неперервної ступеневої освіти: від 9 класу до інтернатури.



В академії навчають майбутніх медсестер, стоматологів, лаборантів і фармацевтів.



Завдяки співпраці з Львівською обласною радою через Асоціацію органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» академія стала переможцем трьох проєктів Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад.