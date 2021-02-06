Понад 939 мільйонів гривень єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини Суспільство | 05-02-2021, 17:35 0 127

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, сума заборгованості зі сплати єдиного внеску по області станом на 01.01.2021 cкладає понад 939 млн грн, в т.ч.: – майже 585 млн грн по юридичних особах та – майже 355 млн грн по фізичних особах.



Сума боргу, яка станом на 01.01.2021 за даними ІС рахується за підприємствами вугільної галузі, становить майже 410 млн грн або 43,6 відс. від загальної суми боргу по області (понад 939 млн гривень). Заборгованість структурних підрозділів ДП «Львіввугілля»– понад 396 млн гривень.



З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2020 році, за даними територіальних підрозділів, скеровано до органів державної виконавчої служби 4246 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 473,0 млн гривень.



