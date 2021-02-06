ПРИКОРДОННИКИ РОЗПОВІЛИ ЛІЦЕЇСТАМ ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В АКАДЕМІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ Суспільство | 05-02-2021, 17:37 0 101





Прикордонники Мукачівського загону разом із викладачем Національної академії Держприкордонслужби ім. Богдана Хмельницького та курсантом четвертого курсу зустрілися з вихованцями Мукачівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою щоб розповісти їм про переваги навчання в єдиному в Україні прикордонному виші.



Ліцеїсти дізналися, що окрім можливості отримання у навчальному закладі базової та повної вищої освіти з освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр», за спеціальностями «Безпека державного кордону», «Правоохоронна діяльність», «Філологія», «Психологія», «Телекомунікації та радіотехніка», курсанти Національної академії Держприкордонслужби мають ще ряд переваг, як під час навчання, так і після закінчення вишу, а саме:



безкоштовне навчання та повне державне забезпечення (для усіх зарахованих на навчання);



безкоштовне проживання в гуртожитках;



кваліфіковане медичне обслуговування;



повноцінне триразове харчування;



можливість отримання під час навчання посвідчення водія;



гарантоване призначення на офіцерські посади;



гарантія стабільного грошового забезпечення(щомісячне грошове утримання, щорічна одноразова матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових потреб, щорічна грошова допомога на оздоровлення тощо);



пільгове обчислення загального стажу служби (1:1,5) під час проходження служби в підрозділах охорони державного кордону;



можливість служби за кордоном в посольських та консульських установах України;



пільговий відпочинок у відомчих санаторно-оздоровчих закладах;



право на безкоштовне отримання житла;



грошова компенсація за наймане житло;



можливість подальшого навчання в академії для забезпечення кар’єрного зростання.



Офіцери відділу комплектування Мукачівського загону розповіли хлопцям, що вони вже зараз можуть подати заяви на ім’я начальника загону, зібрати первинні документи та стати кандидатами до вступу в Національну академію Дуржприкордонслужби. Для написання такої заяви слід звернутися за адресою: м.Мукачево, вулиця Недецеї Яноша 45, деталі можна уточнити за телефонами: 0313121261, 0965885843, 0666896132.



За результатами проведеної роботи 20 ліцеїстів виявили бажання вступити до прикордонного вишу та в майбутньому стати офіцерами.



Зауважимо, що курсантами можуть стати і дівчата, і юнаки, яким виповнилось 17 років та, які мають повну загальну середню освіту, а головне – бажання охороняти кордони своєї країни!







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону