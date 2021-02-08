Велика Британія не планує запроваджувати паспорти вакцинації Суспільство | 08-02-2021, 08:49 0 80



Уряд Великої Британії не має наміру видавати паспорти вакцинації тим, хто зробив щеплення від коронавірусу.



Джерело: Sky News



Деталі: Відповідну заяву зробив міністр з питань вакцинації Надім Захаві. За його словами, якщо інші країни вимагатимуть яких-небудь доказів вакцинації особи від коронавірусу, то людина зможе попросити довідку у свого лікаря.



Водночас, лідер лейбористів у парламенті Ед Мілібенд вважає, що влада має розглянути можливість запровадження таких документів.



Нагадаємо:



У Великій Британії з 15 лютого починають діяти правила обов'язкового розміщення в спеціально виділених готелях на 10-денний карантин тих, хто приїжджає з країн з високим ризиком зараження коронавірусом.