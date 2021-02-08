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Через сходження льодовика в Індії безвісти зникли 125 осіб
|Суспільство | 08-02-2021, 08:49
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|125 осіб зникли безвісти і 7 людей загинули внаслідок сходження льодовика на півночі Індії, який спричинив повінь.
Джерело: The Guardian
Деталі: Вода знесла одну греблю та пошкодила ще одну. Рятувальники шукають тіла посеред завалів, грунту та каміння. До подолання наслідків стихії долучили також і армію.
До вечора неділі змогли знайти сім загиблих. Водночас є підозра, що загиблих значно більше. Більшість із тих, кого не можуть знайти, будували або працювали на зруйнованих дамбах.
Зазначається, що сходження льодовика викликало різке підвищення рівня води у річці Ришагана.
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