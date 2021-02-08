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УКРАЇНЕЦЬ СПРОБУВАВ ВИЇХАТИ ДО УГОРЩИНИ ЗА ПІДРОБЛЕНИМ ДОКУМЕНТОМ НА АВТО

Суспільство | 08-02-2021, 11:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    


Цієї ночі в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону викрили спробу перетину кордону транспортним засобом за підробленим реєстраційним свідоцтвом.

Виїхати з України мікроавтобусом «Форд» з номерами чеської реєстрації намагався наш 35-річний краянин. Під час перевірки наданих українцем документів наряд помітив низку ознак, що вказували на повну підробку свідоцтва на реєстрацію мікроавтобуса.

Про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» компетентним органам надіслано повідомлення.

Водія та транспортний засіб встановленим порядком передано співробітникам Нацполіції.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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