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На Стрийщині судитимуть водія за «хабар» поліцейському

Суспільство | 08-02-2021, 11:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 96 96    



За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 45-річного жителя Черкаської області, якого обвинувачують у пропозиції та наданні неправомірної вигоди працівнику патрульної поліції (ч.1 ст.369 КК України).

Встановлено, що у січні поточного року обвинувачений з метою уникнення відповідальності за керування авто у нетверезому стані, під час оформлення постанови про адміністративне правопорушення, запропонував та надав патрульному 5 000 грн неправомірної вигоди.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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