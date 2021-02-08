На Стрийщині судитимуть водія за «хабар» поліцейському Суспільство | 08-02-2021, 11:51 0 96





За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 45-річного жителя Черкаської області, якого обвинувачують у пропозиції та наданні неправомірної вигоди працівнику патрульної поліції (ч.1 ст.369 КК України).



Встановлено, що у січні поточного року обвинувачений з метою уникнення відповідальності за керування авто у нетверезому стані, під час оформлення постанови про адміністративне правопорушення, запропонував та надав патрульному 5 000 грн неправомірної вигоди.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури