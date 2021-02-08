За останню добу коронавірус виявили у 94 львів'ян Суспільство | 08-02-2021, 11:52 0 94 Як повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок 8 лютого у Львові та на Львівщині підтверджено 72949 випадків інфікування коронавірусом, з них 2135 — летальні. За минулу добу лабораторні центри провели 144 ПЛР-тести. Відтак, 119 — позитивні, серед них львів`ян — 94.



Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 72949 осіб, 2135 людей померло. 63831 пацієнт одужав. По місту за цей період Covid-19 підтвердили у 34883 осіб, з яких 30996 вже одужало і летальних випадків — 978.



За оперативними даними, за вчора лабораторні центри провели 144 ПЛР-тести, з яких 119 — позитивні. Серед них львів`ян — 94. Залишку проб у холодильнику немає.



У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 51 пацієнт, у 1-ій міській клінічній лікарні - 47 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 143 пацієнти, у 5-тій міській клінічній лікарні - 51 пацієнт, у 4-тій міській лікарні - 2 пацієнти, у пологовому — 4 пацієнтки. Загалом в стаціонарах перебуває 298 осіб: 244 з них має Covid-19, 22 — у реанімації, 9 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступила 7 осіб.



Нагадаємо, офіційні канали отримання інформації:



• офіційний сайт міської ради Львова: https://city-adm.lviv.ua/



• Facebook міського голови Львова: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/



• Facebook: https://www.facebook.com/lvivVScoronavirus/



• Telegram: https://t.me/lvivVScoronavirus



• чат-бот: https://t.me/lviv_city_helper_bot





