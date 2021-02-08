Понад 1 млн грн екологічного податку надійшло до бюджетів від платників податків Львівщини Суспільство | 08-02-2021, 12:14 0 105





Як повідомили в Головному управління ДПС у Львівській області, по екологічному податку за січень 2021 року від платників податків Львівщини надійшло до державного бюджету 1,0 млн грн, що порівнянні з січнем 2020 роком (0,9 млн грн) більше на 0,1 млн грн, або на 7,4 відсотка.



По екологічному податку за січень 2021 року надійшло до місцевих бюджетів Львівщини 0,4 млн гривень.









