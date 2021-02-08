Майже 80 мільйонів гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів у 2021 році Суспільство | 08-02-2021, 13:45 0 71



У січні 2021 року великі підприємства, які перебувають на обслуговуванні в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, перерахували до місцевих бюджетів майже 80 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 71 млн гривень цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевих бюджетів 866 тис. гривень податку на прибуток підприємств, 1,6 млн гривень земельного податку, 1,3 млн гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 4 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води – 315 тис. гривень.



