Як подати Повідомлення про прийняття працівника на роботу Суспільство | 08-02-2021, 16:55 0 99

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Повідомлення про прийняття працівника на роботу можна подати застосувавши розроблене спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення Державною податковою службою України для формування та подання звітності ‒ «Єдине вікно подання електронної звітності» (за версією чинною на дату подання повідомлення), яке розповсюджується на безоплатній основі, та розміщено в розділі «Платникам податків про електронну звітність» офіційного вебпорталу ДПС (http://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/).



В даному програмному забезпеченні платникам надана можливість сформувати Повідомлення про прийняття працівника на роботу, накласти кваліфікований електронний підпис чи печатку та направити його до Єдиного вікна податкової звітності.









Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/451006.html