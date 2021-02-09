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Суд зобов’язав колишнього лікаря відшкодувати більше 850 тис грн

Суспільство | 08-02-2021, 16:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 251 251    

Стрийським міськрайонним судом Львівської області задоволено позовну заяву Стрийської місцевої прокуратури до колишнього лікаря-травматолога Стрийської ЦРЛ про стягнення з нього коштів, які лікарня раніше відшкодувала потерпілим від дій цього працівника.

У квітні 2019 року суд визнав винним лікаря у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого. Відтак, зі Стрийської ЦРЛ, де працював обвинувачений, на користь потерпілих було стягнуто понад 850 тис грн матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи той факт, що кошти потерпілим сплатили за рахунок державного бюджету, а лікарня при цьому не вжила жодних заходів для відшкодування цієї суми колишнім працівником, то у справу втрутилася прокуратура.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурора, задоволив позов і зобов’язав колишнього лікаря повернути понад 850 тис грн до бюджету.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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