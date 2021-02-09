ЗАТРИМАНИЙ В УКРАЇНІ ПАЧКАР, ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ. ЙОГО СПІЛЬНИКУ ЗАГРОЖУЄ УВ ’ЯЗНЕННЯ В УГОРЩИНІ Суспільство | 08-02-2021, 16:59 0 117

Сьогодні на Закарпатті Берегівський районний суд призначив штраф порушнику, затриманому прикордонниками відділу «Лужанка» Мукачівського загону.



Порушника та його спільника затримали цими вихідними обабіч держрубежу українські та угорські прикордонники. Під час спільних дій правоохоронці двох країн припинили спробу незаконного переміщення 5 тисяч пачок сигарет. При цьому, затриманий українськими прикордонниками пачкар, 32-річний українець, сплатить лише 3400 гривень штрафу за спробу незаконного перетинання державного кордону (ст. 204-1 КУпАП). Його спільнику – теж українцю – по той бік кордону загрожує кримінальна відповідальність.



Варто зауважити, що в Угорщині контрабанда та зловживання акцизом, котрі завдають збитки держбюджету на суму більш ніж 329 євро (несплачених обов’язкових платежів), відносяться до «фінансового шахрайства». Фінансове шахрайство, як злочин, карається позбавленням волі. Міра покарання залежить від обсягів завданих збитків. При обсязі майнових збитків, що вважається незначним і становить до 1600 євро, покарання може передбачати позбавлення волі на строк до 2 років. Збитки від 1601 до 16000 євро передбачають позбавлення волі до 3 років, від 16001 до 160000 євро – до 5 років; від 160001 до 1600000 євро – до 8 років; більше 1600000 євро – до 10 років.



Зазначимо, що сьогодні спроба незаконного переміщення тютюнових виробів є найчастішим правопорушенням на державному кордоні України. Адже в нашій країні законодавство доволі лояльне до пачкарів. Зазвичай їм загрожує адмінвідповідальність за незаконне перетинання кордону та конфіскація товару.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону