Лісові дороги у «Малому Карпатському Колі» Суспільство | 08-02-2021, 18:10 0 121

6 лютого у смт. Славське відбулася конференція «Мале карпатське коло: на шляху до державного інвестиційного проєкту». Це спільний проєкт 3 регіональних влад Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей і Укравтодору щодо розбудови доріг у центральній частині Українських Карпат.

Мета проєкту: зробити центральну частину Українських Карпат доступною, безпечною та інвестиційно привабливою.

Завдання проєкту:

Будівництво 20 км нових автодоріг у центральній частині Українських Карпат навколо діючих і перспективних гірських курортів смт. Славське, Боржави і Прикарпаття;

Капітальний ремонт та реконструкція понад 380 км доріг у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській областях з вуличним освітленням, велодоріжками, тротуарами, відеонаглядом, захистом русел карпатських річок з новими мостовими переходами.

У конференції взяли участь :

Кирило Тимошенко – заступник Керівника Офісу Президента;

Ірина Новікова – заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

Олександр Кубраков – Голова Державного агентства автомобільних доріг України;

Голови Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської обласних адміністрацій;

Голови Львівської та Закарпатської обласних рад;

Начальники Львівського та Івано-Франківського ОУЛМГ»

Директори лісогосподарських підприємств Карпатського регіону;

Володимир Коржов – перший заступник директора Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені П. С. Пастернака;

Віталій Антонов – голова Наглядової Ради «Концерну Галнафтогаз».



Чому у проєкті брали участь лісівники?

Густота мережі лісових автомобільних доріг у гірській частині Українських Карпат становить 4 км на 1 тис. га лісових насаджень. В порівнянні з Європейською частиною – 12 км на 1 тис. га.

З метою розширення доступу до лісових масивів для охорони від пожеж та самовільних рубок, відкриття доступу до пошкоджених ялинових масивів та покращення туристичної привабливості регіону в межах будівництва «Малого Карпатського Кола» лісівники Львівщини планують збудувати 146 км лісових автомобільних доріг.

Начальник Львівського ОУЛМГ Анатолій Дейнека у панельній дискусії «Лісові автомобільні дороги в «Малому Карпатському колі» презентував розвиток лісової інфраструктури в Карпатському регіоні Львівщини шляхом розширення мережі лісових доріг.

Колеги із Закарпатського та Івано-Франківського ОУЛМГ зробили аналогічні презентації щодо розвитку лісової інфраструктури в областях.

Після обговорення презентацій прийнято рішення щодо підготовки до 1-го березня 2021 року заявки, яка включатиме будівництво автомобільних доріг загального користування та лісових автомобільних доріг, на конкурс Державних інвестиційних проєктів.

Реалізація проєкту «Мале Карпатське Коло» зробить значний крок у соціально – економічному розвитку гірських територій Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.



Відділ лісових ресурсів, машин

та технологій Львівського ОУЛМГ



