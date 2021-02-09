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| Газета №35 (55) / 2014
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Лісові дороги у «Малому Карпатському Колі»
|Суспільство | 08-02-2021, 18:10
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6 лютого у смт. Славське відбулася конференція «Мале карпатське коло: на шляху до державного інвестиційного проєкту». Це спільний проєкт 3 регіональних влад Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей і Укравтодору щодо розбудови доріг у центральній частині Українських Карпат.
Мета проєкту: зробити центральну частину Українських Карпат доступною, безпечною та інвестиційно привабливою.
Завдання проєкту:
Будівництво 20 км нових автодоріг у центральній частині Українських Карпат навколо діючих і перспективних гірських курортів смт. Славське, Боржави і Прикарпаття;
Капітальний ремонт та реконструкція понад 380 км доріг у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській областях з вуличним освітленням, велодоріжками, тротуарами, відеонаглядом, захистом русел карпатських річок з новими мостовими переходами.
У конференції взяли участь :
Кирило Тимошенко – заступник Керівника Офісу Президента;
Ірина Новікова – заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
Олександр Кубраков – Голова Державного агентства автомобільних доріг України;
Голови Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської обласних адміністрацій;
Голови Львівської та Закарпатської обласних рад;
Начальники Львівського та Івано-Франківського ОУЛМГ»
Директори лісогосподарських підприємств Карпатського регіону;
Володимир Коржов – перший заступник директора Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені П. С. Пастернака;
Віталій Антонов – голова Наглядової Ради «Концерну Галнафтогаз».
Чому у проєкті брали участь лісівники?
Густота мережі лісових автомобільних доріг у гірській частині Українських Карпат становить 4 км на 1 тис. га лісових насаджень. В порівнянні з Європейською частиною – 12 км на 1 тис. га.
З метою розширення доступу до лісових масивів для охорони від пожеж та самовільних рубок, відкриття доступу до пошкоджених ялинових масивів та покращення туристичної привабливості регіону в межах будівництва «Малого Карпатського Кола» лісівники Львівщини планують збудувати 146 км лісових автомобільних доріг.
Начальник Львівського ОУЛМГ Анатолій Дейнека у панельній дискусії «Лісові автомобільні дороги в «Малому Карпатському колі» презентував розвиток лісової інфраструктури в Карпатському регіоні Львівщини шляхом розширення мережі лісових доріг.
Колеги із Закарпатського та Івано-Франківського ОУЛМГ зробили аналогічні презентації щодо розвитку лісової інфраструктури в областях.
Після обговорення презентацій прийнято рішення щодо підготовки до 1-го березня 2021 року заявки, яка включатиме будівництво автомобільних доріг загального користування та лісових автомобільних доріг, на конкурс Державних інвестиційних проєктів.
Реалізація проєкту «Мале Карпатське Коло» зробить значний крок у соціально – економічному розвитку гірських територій Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Відділ лісових ресурсів, машин
та технологій Львівського ОУЛМГ
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