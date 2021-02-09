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Особливості застосування РРО/ПРРО фізичними особами-підприємцями, що є платниками єдиного податку

Суспільство | 08-02-2021, 18:13Коментарів: 0 0 Переглядів: 112 112    

Західне міжрегіональне  управління   ДПС по роботі з великими платниками податків нагадує, що з 01 січня 2021 року до 01 січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:
реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;
реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Відповідні  зміни   внесено  Законом  України від 01 грудня 2020 року № 1017-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій».
Разом з тим, у разі перевищення платником єдиного податку другої - четвертої груп (фізичною особою - підприємцем) в календарному році обсягу доходу  220  розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
Звертаємо увагу, що суб’єкти господарювання, які мають намір використовувати програмні реєстратори розрахункових операцій, можуть ознайомитися з довідковими матеріалами у банері «Програмні РРО» https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/ або звернутися до столичних  Центрів обслуговування платників для отримання роз’яснень з питань реєстрації та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Спілкуйтесь з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»:
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