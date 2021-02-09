Повалив пам’ятники на кладовищі та обікрав місцевий магазин: суд виніс вирок винуватцю Суспільство | 09-02-2021, 09:03 0 162



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 32-річного жителя Яворова за фактом вчинення крадіжки з проникненням у сховище та наруги над могилою (ч. 3 ст.185, ч.1 ст.297 КК України).



Встановлено, що чоловік у квітні минулого року, пошкодивши покрівлю, проник всередину магазину, звідки викрав продукти харчування. Пізніше, у травні, засуджений у стані алкогольного сп’яніння, повалив на землю 2 стели на місцевому кладовищі.



Суд підтримав аргументовану позицію Городоцької місцевої прокуратури та призначив покарання у вигляді 3 років і 1 місяця позбавлення волі.











Пресслужба Львівської обласної прокуратури



