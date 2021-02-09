Оподаткування підприємців на загальній системі оподаткування Суспільство | 09-02-2021, 10:47 0 71





Підприємці на загальній системі оподаткування подають до податкового органу податкову декларацію про майновий стан і доходи за місцем своєї податкової адреси за 2020 рік не пізніше 09.02.2021р., а термін сплати ПДФО та військового збору – 19 лютого 2021 року.



У декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності підприємці зазначають інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.



Базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю підприємця.









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https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/451049.html