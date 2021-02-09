Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства Суспільство | 09-02-2021, 13:53 0 61



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області протягом січня 2021 року управлінням з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області організовано та проведено 525 організаційно-роз’яснювальних заходів з працівниками ГУ ДПС у Львівській області з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо врегулювання конфлікту інтересів, вимог фінансового контролю, етики поведінки працівників органів Державної податкової служби України.



При здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів опрацьовано 435 повідомлень (заяв) працівників. За кожним повідомленням застосовано заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.







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https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/451181.html