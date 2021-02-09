Податкову звітність з прочерками можна не подавати Суспільство | 09-02-2021, 15:34 0 92

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що якщо у суб’єкта господарювання протягом звітного періоду і в податковому звіті відсутні будь-які показники - податкову декларацію можна не подавати до контролюючого органу.



В іншому випадку за кожний встановлений звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, платник податків зобов'язаний подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Це стосується всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.







Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/451299.html





