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| Газета №35 (55) / 2014
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Податкову звітність з прочерками можна не подавати
|Суспільство | 09-02-2021, 15:34
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Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що якщо у суб’єкта господарювання протягом звітного періоду і в податковому звіті відсутні будь-які показники - податкову декларацію можна не подавати до контролюючого органу.
В іншому випадку за кожний встановлений звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, платник податків зобов'язаний подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Це стосується всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.
Детальніше за посиланням: https://lv.tax.gov.ua./media-ark/news-ark/451299.html
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