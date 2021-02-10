Ціна свободи – понад 150 тис доларів США: на Львівщині викрито злочинну групу за викрадення людей задля вимагання коштів Суспільство | 09-02-2021, 21:49 0 121



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо вимагання та незаконного позбавлення волі викрито групу осіб – 7 жителів Львівської області віком від 21 до 44 років (ч.2 ст.189, ч.2 ст.146, ч.1 ст.255-1, ч.1 ст.255-3 КК України).



Встановлено, що 30-річний чоловік позичив у місцевого підприємця 200 тис доларів США і щоб не повертати залишок боргу у розмірі 158 тис доларів, звернувся до лідера злочинної групи для вирішення такої «проблеми». Як наслідок, на початку листопада 2020 року 5 членів групи викрали підприємця та вивезли за межі Львова: застосовуючи насильство та погрожуючи розправою над його родиною, фігуранти змушували чоловіка відмовитися від боргу та сплачувати їм щомісяця по 5 тис грн за можливість безперешкодно вести бізнес.



У ході проведення 15 обшуків за місцем проживання фігурантів та в автомобілях вилучено: зброю та боєприпаси, посвідчення правоохоронних органів та одяг з логотипами різних правоохоронних підрозділів, десятки паспортів, мобільних телефонів та інших знарядь для скоєння злочинів.



Наразі лідеру угруповання повідомлено про підозру за ч.2 ст.189 КК та ч.1 ст.255-1 України (вимагання, встановлення та поширення злочинного впливу), позичальнику – за ч.2 ст.146 та ч.1 ст.255-3 КК України (незаконне позбавлення волі, звернення за застосуванням злочинного впливу), іншим п’ятьом – за ч.2 ст.146 та ч.2 ст.189 КК України (незаконне позбавлення волі, вимагання).



На цей час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та перевіряється причетність до скоєння аналогічних злочинів.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП у Львівській області, оперативний супровід – УСР у Львівській області ДСР НП України.



Максимальне покарання, яке загрожує організатору – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, іншим учасникам групи – до 7 років ув’язнення.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.