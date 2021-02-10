Ціна свободи – понад 150 тис доларів США: на Львівщині викрито злочинну групу за викрадення людей задля вимагання коштів...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 10/02/2021 Центральна частина міста без водопостачання: на вул. І. Франка, 21 ліквідовують аварійний витік води...>> Через аварійні роботи на вул. Франка, 21 трамваї № 3, 8 та 9 курсують за зміненими маршрутами...>> Через аварійні роботи на вул. Франка, 21 трамваї № 3, 8 та 9 курсують за зміненими маршрутами...>> На вул. І. Франка, 21 аварійний витік: на час робіт цю ділянку перекриють для руху транспорту...>> Щодо порядку сплати ОТГ податку з доходів фізичних осіб...>> У Львові пункти обігріву діють у посиленому режимі...>> За останню добу було проведено 1436 ПЛР-тестів, з яких 117 — позитивні...>> Зранку по Львову працювало 97 одиниць снігоочисної техніки...>> Громада Львова співчуває з приводу смерті митрополита Мирослава Микитчака...>> 543 одиниці громадського транспорту курсує станом на ранок...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловік відкрив вогонь в лікарні у США: є жертви...
10-02-2021, 07:50  >>> 
У Дрогобичі судитимуть чоловіка, який в нетверезому стані заподіяв тяжких тілесних ушкоджень жінці...
03-02-2021, 18:05  >>> 
Вбивство матері 3-х дітей у Франківському районі: підозрюваного взяли під варту...
15-01-2021, 10:23  >>> 
   Здоров'яЗдоров
США, Бразилія та Франція виявили найбільше нових хворих на COVID-19...
10-02-2021, 07:55  >>> 
У Британії виявили новий штам коронавірусу, який "викликає стурбованість"...
10-02-2021, 01:12  >>> 
У Британії виявили новий штам коронавірусу, який "викликає стурбованість"...
10-02-2021, 01:12  >>> 

Ціна свободи – понад 150 тис доларів США: на Львівщині викрито злочинну групу за викрадення людей задля вимагання коштів

Суспільство | 09-02-2021, 21:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 121 121    


За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо вимагання та незаконного позбавлення волі викрито групу осіб – 7 жителів Львівської області віком від 21 до 44 років (ч.2 ст.189, ч.2 ст.146, ч.1 ст.255-1, ч.1 ст.255-3 КК України).

Встановлено, що 30-річний чоловік позичив у місцевого підприємця 200 тис доларів США і щоб не повертати залишок боргу у розмірі 158 тис доларів, звернувся до лідера злочинної групи для вирішення такої «проблеми». Як наслідок, на початку листопада 2020 року 5 членів групи викрали підприємця та вивезли за межі Львова: застосовуючи насильство та погрожуючи розправою над його родиною, фігуранти змушували чоловіка відмовитися від боргу та сплачувати їм щомісяця по 5 тис грн за можливість безперешкодно вести бізнес.

У ході проведення 15 обшуків за місцем проживання фігурантів та в автомобілях вилучено: зброю та боєприпаси, посвідчення правоохоронних органів та одяг з логотипами різних правоохоронних підрозділів, десятки паспортів, мобільних телефонів та інших знарядь для скоєння злочинів.

Наразі лідеру угруповання повідомлено про підозру за ч.2 ст.189 КК та ч.1 ст.255-1 України (вимагання, встановлення та поширення злочинного впливу), позичальнику – за ч.2 ст.146 та ч.1 ст.255-3 КК України (незаконне позбавлення волі, звернення за застосуванням злочинного впливу), іншим п’ятьом – за ч.2 ст.146 та ч.2 ст.189 КК України (незаконне позбавлення волі, вимагання).

На цей час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та перевіряється причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП у Львівській області, оперативний супровід – УСР у Львівській області ДСР НП України.

Максимальне покарання, яке загрожує організатору – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, іншим учасникам групи – до 7 років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
   Новини по темі: Суспільство
Щодо порядку сплати ОТГ податку з доходів фізичних осіб...
10-02-2021, 11:11  >>> 
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли – ООС...
10-02-2021, 08:55  >>> 
Катування в поліції на Черкащині: двох правоохоронців звільнили...
10-02-2021, 07:48  >>> 
Ціна свободи – понад 150 тис доларів США: на Львівщині викрито злочинну групу за викрадення людей задля вимагання коштів...
09-02-2021, 21:49  >>> 
Податкову звітність з прочерками можна не подавати...
09-02-2021, 15:34  >>> 
Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства...
09-02-2021, 13:53  >>> 
Оподаткування підприємців на загальній системі оподаткування...
09-02-2021, 10:47  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: заяви Зеленського і Степанова на COVID-форумі, "вілла Навального"...
09-02-2021, 08:55  >>> 
Головні новини неділі і ночі: втрати на Донбасі, будівництво "Північного потоку-2"...
08-02-2021, 11:36  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: Зеленський заблокував Медведчука, прототип Starship розбився...
03-02-2021, 08:42  >>> 
   ПолітикаПолітика
Трамп незадоволений роботою адвокатів у справі імпічменту – CNN...
10-02-2021, 07:56  >>> 
Зеленський хотів би замінити Разумкова на Стефанчука – джерела...
10-02-2021, 07:53  >>> 
Сенат США вдруге визнав процес імпічменту Трампа конституційним...
10-02-2021, 07:47  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Bitcoin знову показав історичний максимум...
09-02-2021, 07:41  >>> 
Перша арабська міжпланетна місія сьогодні досягне Марса, а завтра там буде і китайський марсохід...
09-02-2021, 02:25  >>> 
Прототип корабля для міжпланетних подорожей SpaceX Starship розбився при посадці...
03-02-2021, 08:41  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Щодо порядку сплати ОТГ податку з доходів фізичних осіб...
10-02-2021, 11:11  >>> 
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли – ООС...
10-02-2021, 08:55  >>> 
Катування в поліції на Черкащині: двох правоохоронців звільнили...
10-02-2021, 07:48  >>> 
   ВладаВлада
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
   КультураКультура
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 
Колядники Німеччини збирають гроші для дітей з України...
08-01-2021, 10:45  >>> 
Церемонію вручення "Grammy" перенесли через COVID-19...
06-01-2021, 07:25  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:41 Центральна частина міста без водопостачання: на вул. І. Франка, 21 ліквідовують аварійний витік води
11:40 Через аварійні роботи на вул. Франка, 21 трамваї № 3, 8 та 9 курсують за зміненими маршрутами
11:36 Через аварійні роботи на вул. Франка, 21 трамваї № 3, 8 та 9 курсують за зміненими маршрутами
11:12 На вул. І. Франка, 21 аварійний витік: на час робіт цю ділянку перекриють для руху транспорту
11:11 Щодо порядку сплати ОТГ податку з доходів фізичних осіб
09:36 У Львові пункти обігріву діють у посиленому режимі
09:28 За останню добу було проведено 1436 ПЛР-тестів, з яких 117 — позитивні
09:24 Зранку по Львову працювало 97 одиниць снігоочисної техніки
09:07 Громада Львова співчуває з приводу смерті митрополита Мирослава Микитчака
09:03 543 одиниці громадського транспорту курсує станом на ранок

   Анонси
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования