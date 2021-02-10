Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли – ООС Суспільство | 10-02-2021, 08:55 0 64 9 лютого збройні формування РФ три рази порушили режим припинення вогню. Наші воїни вимушені були відкривати вогонь у відповідь.



Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: Зокрема, біля Богданівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, а поблизу Пісків – зі стрілецької зброї.



Також поблизу Шумів противник вів вогонь в бік українських позицій з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.



На прицільні обстріли бойовиків українські захисники надавали адекватну відповідь.



Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.



Від початку поточної доби, 10 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.