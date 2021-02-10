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Щодо порядку сплати ОТГ податку з доходів фізичних осіб

Суспільство | 10-02-2021, 11:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 33 33    


Головне управлінні ДПС у Львівській області інформує, що податок з доходів фізичних осіб підлягає сплаті до відповідної ОТГ за місцезнаходженням (розташуванням) власних або орендованих приміщень (будівель), в яких працюють наймані працівники такого суб’єкта господарювання, незважаючи на відсутність у такого суб’єкта господарювання відокремлених структурних підрозділів.
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