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| Газета №35 (55) / 2014
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Щодо порядку сплати ОТГ податку з доходів фізичних осіб
|Суспільство | 10-02-2021, 11:11
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Головне управлінні ДПС у Львівській області інформує, що податок з доходів фізичних осіб підлягає сплаті до відповідної ОТГ за місцезнаходженням (розташуванням) власних або орендованих приміщень (будівель), в яких працюють наймані працівники такого суб’єкта господарювання, незважаючи на відсутність у такого суб’єкта господарювання відокремлених структурних підрозділів.
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