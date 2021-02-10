Щодо порядку сплати ОТГ податку з доходів фізичних осіб Суспільство | 10-02-2021, 11:11 0 33



Головне управлінні ДПС у Львівській області інформує, що податок з доходів фізичних осіб підлягає сплаті до відповідної ОТГ за місцезнаходженням (розташуванням) власних або орендованих приміщень (будівель), в яких працюють наймані працівники такого суб’єкта господарювання, незважаючи на відсутність у такого суб’єкта господарювання відокремлених структурних підрозділів.