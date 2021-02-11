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Майже 2 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів надійшло до державного бюджету
|Суспільство | 10-02-2021, 14:28
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Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, у січні 2021 року надходження до загального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів становлять 1,6 млн грн, що у порівнянні з 2020 роком більше на 0,18 млн грн або на 13,1 відсотка.
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