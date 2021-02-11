ОБСЄ готова врегулювати конфлікт на сході України....

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 11/02/2021 Китайський та американський марсоходи готуються до висадки на Марс...>> Переворот у М’янмі: Байден ввів санкції проти військових, які захопили владу...>> Працювати ефективно, відкрито і прозоро...>> Пункти обігріву у Львові продовжують діяти в посиленому режимі...>> «Велика подяка всім, хто долучився до прибирання в місті», — мер Львова...>> Синоптики оголосили штормове попередження у Львові...>> У Львові триває соціально-мистецький проєкт «Зірки на Землі» для дітей з особливими освітніми потребами...>> Львівських підприємців-експортерів запрошують взяти участь в онлайн зустрічі «Як експортувати до Великої Британії?»...>> На ній залишилися сліди від бомби: реставратори відновили історичну браму на вул. Чернігівській...>> У Сербії встановили погруддя Тараса Шевченка, яке діаспорі подарував Львів...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловік відкрив вогонь в лікарні у США: є жертви...
10-02-2021, 07:50  >>> 
У Дрогобичі судитимуть чоловіка, який в нетверезому стані заподіяв тяжких тілесних ушкоджень жінці...
03-02-2021, 18:05  >>> 
Вбивство матері 3-х дітей у Франківському районі: підозрюваного взяли під варту...
15-01-2021, 10:23  >>> 
   Здоров'яЗдоров
США, Бразилія та Франція виявили найбільше нових хворих на COVID-19...
10-02-2021, 07:55  >>> 
У Британії виявили новий штам коронавірусу, який "викликає стурбованість"...
10-02-2021, 01:12  >>> 
У Британії виявили новий штам коронавірусу, який "викликає стурбованість"...
10-02-2021, 01:12  >>> 

ОБСЄ готова врегулювати конфлікт на сході України.

Суспільство | 10-02-2021, 14:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 127 127    




​Новообрана голова ОБСЄ Анн Лінде заявила, що організація буде докладати максимально зусиль щодо врегулювання ситуації на сході України.
Примітно, що практично непоміченою пройшла її заява в Москві, що ОБСЄ буде докладати максимально зусиль щодо врегулювання ситуації на сході України.

Після цієї резонансної заяви виникають питання, а саме: для чого нам проведення референдуму анансованого Кравчуком? За словами Кравчука, на референдум потрібно винести питання щодо того, що «народ за те, щоб Україна була цільною, незалежною, з поверненням її територій».

Утім, територія окупованих районів Донецької і Луганської областей і анексованого Криму — це невід'ємна частина території суверенної України. Тому не варто витрачати грубі бюджетні гроші щоби підтвердити на референдумі цю аксіому. Це посягання на територіальну цілісність і суверенітет. Фактично Кравчук перекладає відповідальність на всіх нас. 2 млрд. гривень - вартість проведення референдуму. На моє переконання, не можна перекладати політичну відповідальність на український народ, розписуючись при цьому у власній повній безпорадності.

Для чого нам незрозумілий сценарій розширення Нормандського формату? Справа втім, що залучити США до переговорів про врегулювання конфлікту на Донбасі в нормандському форматі можна тільки за згодою всіх учасників, а Росія навряд чи погодиться. Натомість, місія ОБСЄ готова підставити нам плече.

Хотілося б зрозуміти для чого тоді наші світлі голови в Тристоронній контактній групі вигадують ровер, якщо ми маємо надійного партнера в особі Швеції і їх міністерки закордонних справ. Підвищуйте статусність ОБСЄ, а не грайте на його штучне пониження.

https://www.youtube.com/watch?v=06w3be7NB3E&feature=emb_title


Наразі нам потрібно грати на страхах Європи щодо розширення військового протистояння на сході України. Ми маємо скористатися цим і створити дипломатичну пастку Російській Федерації, заявивши про те, що ми розглядаємо місію ОБСЄ, як єдиний міжнародний інструмент, міжнародну інституцію, яка здатна зрушити перемовний процес з місця. Тим більше, що у Москві пані Лінде піднімала питання щодо відкриття пунктів КПВВ і чітко заявила, що Україна виконала всі зобов’язання по Нормандському формату, в той час, як саме Російська Федерація блокує цей процес.

Снєгирьов Д.
   Новини по темі: Суспільство
З початку 2021 року великі платники податків сплатили 32 мільйони гривень військового збору...
10-02-2021, 15:57  >>> 
Великі платники Заходу сплатили 419 мільйонів гривень ЄСВ та 95 мільйонів гривень ПДФО...
10-02-2021, 14:46  >>> 
ОБСЄ готова врегулювати конфлікт на сході України....
10-02-2021, 14:42  >>> 
ПРРО: правила встановлення та використання...
10-02-2021, 14:39  >>> 
Майже 2 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів надійшло до державного бюджету...
10-02-2021, 14:28  >>> 
Щодо порядку сплати ОТГ податку з доходів фізичних осіб...
10-02-2021, 11:11  >>> 
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли – ООС...
10-02-2021, 08:55  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: заяви Зеленського і Степанова на COVID-форумі, "вілла Навального"...
09-02-2021, 08:55  >>> 
Головні новини неділі і ночі: втрати на Донбасі, будівництво "Північного потоку-2"...
08-02-2021, 11:36  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: Зеленський заблокував Медведчука, прототип Starship розбився...
03-02-2021, 08:42  >>> 
   ПолітикаПолітика
Китайський та американський марсоходи готуються до висадки на Марс...
11-02-2021, 02:06  >>> 
Переворот у М’янмі: Байден ввів санкції проти військових, які захопили владу...
11-02-2021, 01:51  >>> 
Працювати ефективно, відкрито і прозоро...
10-02-2021, 18:13  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Bitcoin знову показав історичний максимум...
09-02-2021, 07:41  >>> 
Перша арабська міжпланетна місія сьогодні досягне Марса, а завтра там буде і китайський марсохід...
09-02-2021, 02:25  >>> 
Прототип корабля для міжпланетних подорожей SpaceX Starship розбився при посадці...
03-02-2021, 08:41  >>> 
   СуспільствоСуспільство
З початку 2021 року великі платники податків сплатили 32 мільйони гривень військового збору...
10-02-2021, 15:57  >>> 
Великі платники Заходу сплатили 419 мільйонів гривень ЄСВ та 95 мільйонів гривень ПДФО...
10-02-2021, 14:46  >>> 
ОБСЄ готова врегулювати конфлікт на сході України....
10-02-2021, 14:42  >>> 
   ВладаВлада
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
Зеленський вимагає більше показових "посадок": Брав хабар – сядеш...
17-09-2020, 11:38  >>> 
   КультураКультура
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 
Колядники Німеччини збирають гроші для дітей з України...
08-01-2021, 10:45  >>> 
Церемонію вручення "Grammy" перенесли через COVID-19...
06-01-2021, 07:25  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
02:06 Китайський та американський марсоходи готуються до висадки на Марс
01:51 Переворот у М’янмі: Байден ввів санкції проти військових, які захопили владу
18:13 Працювати ефективно, відкрито і прозоро
18:04 Пункти обігріву у Львові продовжують діяти в посиленому режимі
18:03 «Велика подяка всім, хто долучився до прибирання в місті», — мер Львова
18:00 Синоптики оголосили штормове попередження у Львові
17:59 У Львові триває соціально-мистецький проєкт «Зірки на Землі» для дітей з особливими освітніми потребами
17:57 Львівських підприємців-експортерів запрошують взяти участь в онлайн зустрічі «Як експортувати до Великої Британії?»
17:55 На ній залишилися сліди від бомби: реставратори відновили історичну браму на вул. Чернігівській
17:54 У Сербії встановили погруддя Тараса Шевченка, яке діаспорі подарував Львів

   Анонси
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
Майже 1 048 млн. гривень рентної плати надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини...
15-10-2020, 14:15  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования