ОБСЄ готова врегулювати конфлікт на сході України. Суспільство | 10-02-2021, 14:42 0 127







​Новообрана голова ОБСЄ Анн Лінде заявила, що організація буде докладати максимально зусиль щодо врегулювання ситуації на сході України.

Примітно, що практично непоміченою пройшла її заява в Москві, що ОБСЄ буде докладати максимально зусиль щодо врегулювання ситуації на сході України.



Після цієї резонансної заяви виникають питання, а саме: для чого нам проведення референдуму анансованого Кравчуком? За словами Кравчука, на референдум потрібно винести питання щодо того, що «народ за те, щоб Україна була цільною, незалежною, з поверненням її територій».



Утім, територія окупованих районів Донецької і Луганської областей і анексованого Криму — це невід'ємна частина території суверенної України. Тому не варто витрачати грубі бюджетні гроші щоби підтвердити на референдумі цю аксіому. Це посягання на територіальну цілісність і суверенітет. Фактично Кравчук перекладає відповідальність на всіх нас. 2 млрд. гривень - вартість проведення референдуму. На моє переконання, не можна перекладати політичну відповідальність на український народ, розписуючись при цьому у власній повній безпорадності.



Для чого нам незрозумілий сценарій розширення Нормандського формату? Справа втім, що залучити США до переговорів про врегулювання конфлікту на Донбасі в нормандському форматі можна тільки за згодою всіх учасників, а Росія навряд чи погодиться. Натомість, місія ОБСЄ готова підставити нам плече.



Хотілося б зрозуміти для чого тоді наші світлі голови в Тристоронній контактній групі вигадують ровер, якщо ми маємо надійного партнера в особі Швеції і їх міністерки закордонних справ. Підвищуйте статусність ОБСЄ, а не грайте на його штучне пониження.



https://www.youtube.com/watch?v=06w3be7NB3E&feature=emb_title





Наразі нам потрібно грати на страхах Європи щодо розширення військового протистояння на сході України. Ми маємо скористатися цим і створити дипломатичну пастку Російській Федерації, заявивши про те, що ми розглядаємо місію ОБСЄ, як єдиний міжнародний інструмент, міжнародну інституцію, яка здатна зрушити перемовний процес з місця. Тим більше, що у Москві пані Лінде піднімала питання щодо відкриття пунктів КПВВ і чітко заявила, що Україна виконала всі зобов’язання по Нормандському формату, в той час, як саме Російська Федерація блокує цей процес.



Снєгирьов Д.









