Великі платники Заходу сплатили 419 мільйонів гривень ЄСВ та 95 мільйонів гривень ПДФО Суспільство | 10-02-2021, 14:46 0 148

У Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб за перший місяць 2021 року. За словами в.о.начальника Ірини Короткової, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, надійшло 419 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. У січні 2021 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 95 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 71 мільйон гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевих бюджетів Львівщини, а 24 мільйони гривень (25%) – надійшло до державного бюджету.





