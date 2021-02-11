З початку 2021 року великі платники податків сплатили 32 мільйони гривень військового збору Суспільство | 10-02-2021, 15:57 0 140



Протягом першого місяця 2021 року підприємства, які перебувають на обліку у Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, сплатили до державного бюджету 32 млн гривень військового збору, що на 23 млн гривень більше, ніж очікувалось.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.

