Понад 2 мільйони заражень коронавірусом виявились смертельними Суспільство | 11-02-2021, 07:55 0 87 Станом на 10 лютого в світі зареєстровано більше 107 мільйонів випадків зараження COVID-19, понад 2 мільйони з який виявились смертельними.





Джерело: сайт Worldometers



Деталі: Наразі всього в світі діагностовано 107 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 79 мільйонів хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 362 689 смертей від COVID-19.



Продовжують боротися з хворобою понад 25 мільйонів людей.



За останню добу в світі підтверджено 417 887 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 150 196 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.



У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Іспанія, Великобританія та Італія. Україна зараз на 12-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.



Важливо знати: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший.



Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.



За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.