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На польському кордоні затримали сотню українців і молдован з фальшивими документами

Суспільство | 11-02-2021, 09:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 116 116    
Понад сотню іноземців із фальшивими дозволами на роботу в Польщі було впродовж декількох днів затримано на прикордонному переході в Медиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Підробками хотіли скористатися громадяни Молдови та України, які перетинали кордон на підставі біометричних паспортів.

"Окрім цього, вони представили додаткові документи з інформацією про умови і місце працевлаштування в Польщі", - розповіла майор Ельжбєта Пікор, речниця Бескидського відділу прикордонної служби.

"Оскільки метою їхнього приїзду мала бути праця в Польщі, вони також показали заяви про доручення праці. Перевірка їх показала, що заяви були цілковито підроблені. На основі цих документів вони мали працювати обслуговуючим персоналом у готелях та працівниками складів в околицях Лодзі і на заході Польщі. Іноземці зізналися у використанні підроблених документів, стверджуючи, що це для них була перепустка на в’їзд до країн Європейського Союзу" - сказала вона.

Іноземці добровільно згодилися на покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном.

Прикордонники повернули їх до України. Це була найчисельніша група людей з підробленими документами, затримана впродовж останніх років.
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