У Стрию судитимуть грабіжника із Закарпаття Суспільство | 11-02-2021, 09:14 0 84

За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо раніше неодноразово судимого 32-річного закарпатця за фактом грабежу, поєднаного із проникненням у житло (ч. 3 ст. 186 КК України).



Слідством встановлено, що у серпні минулого року у м. Стрий обвинувачений таємно проник у квартиру потерпілої, звідки викрав золоту каблучку та направився до виходу, де його спіймала «на гарячому» власниця помешкання, проте самостійно його затримати останній не вдалося.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області.



За вказані дії чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури