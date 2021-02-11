Обмеження на проведення деяких перевірок знято. Для ФОП мораторій на перевірки триває Суспільство | 11-02-2021, 11:54 0 72



Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що Рішенням Кабінету Міністрів затверджено постанову, якою скорочено строки дії обмежень в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок.



Безпосередньо рішенням Уряду надається дозвіл на проведення перевірок, зокрема:



тимчасово зупинених та незавершених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті на дату запровадження мораторію;



документальних перевірок суб’єктів господарювання реального сектору економіки, які за даними аналітичної системи проводять ризикові операції;



документальних перевірок щодо дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;



позапланових документальних перевірок, необхідність для проведення яких виникла за результатами розгляду скарг на дії чи бездіяльність контролюючих органів щодо неправомірного нарахування грошових зобов’язань платників податків.



Заборона на проведення документальних перевірок фізичних осіб підприємців залишається незмінною.



