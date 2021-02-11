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Увага! Шахраї!
|Суспільство | 11-02-2021, 12:14
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До Головного управління ДПС у Львівській області надійшла інформація від суб’єктів підприємницької діяльності про те, що до них телефонують невстановлені особи, які, нібито, за дорученням начальників податкових інспекцій Головного управління ДПС у Львівській області, просять перерахувати кошти на запропонований банківський рахунок.
Будьте максимально обережні та не піддавайтесь на подібного роду провокації шахраїв.
Якщо ж траплятимуться, чи були такі телефонні дзвінки, не замовчуйте їх, негайно повідомляйте правоохоронні органи для упередження та припинення шахрайських дій.
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