Увага! Шахраї! Суспільство | 11-02-2021, 12:14 0 91



До Головного управління ДПС у Львівській області надійшла інформація від суб’єктів підприємницької діяльності про те, що до них телефонують невстановлені особи, які, нібито, за дорученням начальників податкових інспекцій Головного управління ДПС у Львівській області, просять перерахувати кошти на запропонований банківський рахунок.

Будьте максимально обережні та не піддавайтесь на подібного роду провокації шахраїв.

Якщо ж траплятимуться, чи були такі телефонні дзвінки, не замовчуйте їх, негайно повідомляйте правоохоронні органи для упередження та припинення шахрайських дій.

