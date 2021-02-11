ПРЕСРЕЛІЗ Суспільство | 11-02-2021, 16:00 0 26



Викрито оборудку на понад мільйон гривень



Днями у пункт пропуску «Шегині – Медика» з Республіки Польщі в’їхав транспортний засіб під керуванням громадянина України. До митного контролю він подав товаросупровідні документи, згідно з якими з Великобританії в м. Київ переміщували понад 4 тонни збірного вантажу: косметичні засоби, монтажні частини до басейнів, запчастини до газового обладнання тощо.

Під час митного контролю працівники Галицької митниці з’ясували, що насправді продавцями та відправниками цих товарів є інші фірми, аніж зазначено в документах, а їх вартість значно перевищує 200 тис. грн, як було заявлено в рахунку-фактурі.

Так підприємці намагались перемістити товар з приховуванням від митного контролю, подавши митному органу України документи, що містять неправдиві відомості щодо відправника, ціни та вартості. Загальна вартість вилученого товару – понад мільйон гривень.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Справу скерують до суду.



