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Російські окупанти вбили другого військового за день

Суспільство | 12-02-2021, 01:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    
Біля Новомихайлівки російські найманці вбили українського військового.
Російські окупанти вбили другого військового за день
Джерело: Оперативно-тактична група "Схід"

Деталі: Подія трапилась близько 20:45. Окупанти вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили вогонь по позиціях біля Новомихайлівки з великокаліберного кулемета.

Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув.

Наші військові, стверджують у штабі, надали адекватну відповідь на цей обстріл. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

Командування ОТУ висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Що передувало: 11 лютого від пострілу ворожого снайпера в районі селища Зайцеве (Донецька область) загинув полтавець Олександр Глушко.

Нагадаємо:

У вівторок, 11 лютого, президент Володимир Зеленський разом із європейськими послами відвідав передову.
Він пов’язав збільшення кількості обстрілів останнім часом на Донбасі зі спробами тиснути на українську сторону в переговорах Тристоронньої контактної групи.
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