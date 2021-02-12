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На Донбасі працюють ворожі снайпери та не припиняються обстріли – ООС

Суспільство | 12-02-2021, 08:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    
11 лютого збройні формування Росії п’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок снайперського обстрілу та від великокаліберного кулемета загинули двоє українських захисників.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Біля Зайцевого найманці здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї. В результаті пострілу під час евакуації загинув військовослужбовець ЗСУ.

Поблизу Новомихайлівки ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета. Внаслідок чого Україна втратила ще одного захисника.

Окрім того, порушення були зафіксовані неподалік Водяного, що на Приазов’ї. Там російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік наших позицій з ручного протитанкового гранатомета. А в районі населеного пункту Авдіївка ворог здійснив кілька пострілів з підствольного гранатомета.

Поблизу Луганського окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надавали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 12 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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