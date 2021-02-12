Стриянину загрожує до 10 років ув’язнення за збут наркотиків Суспільство | 12-02-2021, 09:16 0 84



Стрийською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 45-річного мешканця Стрия, якого обвинувачують у систематичному незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні наркотичних засобів у тому числі і з метою збуту та збуті наркотичного засобу (ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України).



Встановлено, що раніше чоловік незаконно придбав, перевозив, зберігав з метою збуту та збув препарат бупренорфін, що відповідно до висновку судової експертизи, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено.



Наразі всі експертизи завершені у повному обсязі, обвинувачений визнаний осудним.



Досудове розслідування здійснювали слідчі Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області.



Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, від 6 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури