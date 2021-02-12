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Податковими органами складено 15 висновків з ознаками кримінальних правопорушень, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом
|Суспільство | 12-02-2021, 14:04
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Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Львівській області щодо виявлення, аналізу, та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень протягом січня 2021 року проведено дослідження фінансово-господарської діяльності платників податків та складено 15 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі в розрізі встановлених ознак злочинів:
за ознаками ст.209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) – 2,
за предикатними злочинами (суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом) – 16.
Матеріали досліджень передані в правоохоронні органі для розгляду та прийняття рішення.
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