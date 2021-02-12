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ЧЕРЕЗ НЕЗНАЧНУ ПАРТІЮ КОНТРАБАНДНОГО КУРИВА УГОРЕЦЬ ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ АВТІВКИ

Суспільство | 12-02-2021, 15:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    

ЧЕРЕЗ НЕЗНАЧНУ ПАРТІЮ КОНТРАБАНДНОГО КУРИВА УГОРЕЦЬ ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ АВТІВКИ

Приховані 178 пачок сигарет виявили сьогодні, на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці.

Потай перевезти через кордон тютюнові вироби намагався 22-річний громадянин Угорщини. Іноземець прибув у пункт пропуску «Вилок» автомобілем марки «Шкода» 2008 року випуску. Завдяки інформації наданій оперативними співробітниками Мукачівського загону, під сидінням водія та пасажира спільна оглядова група виявила спеціально виготовлені сховки з сигаретами.

Контрабандний тютюн та транспортний засіб в угорця вилучили, їх сума оцінки наразі встановлюється.
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