Розбій зі збитками на понад 4,5 млн грн: трьох нападників взяли під варту Суспільство | 12-02-2021, 15:25 0 80



Суд задоволив клопотання Львівської місцевої прокуратури №1 про обрання трьом львів’янам, яких підозрюють у розбої (ч.4 ст.187 КК України), запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.



Нагадаємо, 30 січня цього року в одному з житлових будинків на вул. Кобзарській у Львові було вчинено розбійний напад: погрожуючи предметом схожим на зброю, один із підозрюваних напав на 43-річну власницю, наніс їй тілесні ушкодження, після чого заволодів значною сумою грошей, ювелірними виробами, технікою. Загальна сума збитків склала понад 4,5 млн грн.



Правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетні троє львів’ян - 39-річна жінка та двоє чоловіків віком 32 та 33 роки.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Львівського РУП ГУ НП у Львівській області.



Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури