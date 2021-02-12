Понад 1 млрд грн надійшло до бюджетів Львівської області податку на доходи фізичних осіб Суспільство | 12-02-2021, 15:26 0 87





Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня 2021 року до бюджетів Львівської області надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі понад 1 040 млн грн, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на понад 50 млн грн (січень 2020 року – 990,0 млн грн) або на 5,1 відсотка.









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