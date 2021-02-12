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Якщо ви репетитор – надайте податкову декларацію до своєї податкової інспекції!
|Суспільство | 12-02-2021, 15:29
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Головне управління Державної податкової служби у Львівській області інформує громадян, які не зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, але у 2020 році надавали репетиторські послуги, а саме: готували дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчали з будь-яких предметів тощо подати податкову декларацію про майновий стан і доходи та задекларувати отримані доходи.
Дохід від надання репетиторських послуг підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором у розмірі 1,5%.
Звертаємо увагу, що податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2020 рік необхідно подати до 1 травня 2021 року.
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