Якщо ви репетитор – надайте податкову декларацію до своєї податкової інспекції! Суспільство | 12-02-2021, 15:29 0 68



Головне управління Державної податкової служби у Львівській області інформує громадян, які не зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, але у 2020 році надавали репетиторські послуги, а саме: готували дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчали з будь-яких предметів тощо подати податкову декларацію про майновий стан і доходи та задекларувати отримані доходи.



Дохід від надання репетиторських послуг підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором у розмірі 1,5%.



Звертаємо увагу, що податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2020 рік необхідно подати до 1 травня 2021 року.