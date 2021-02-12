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ПРЕСРЕЛІЗ
|Суспільство | 12-02-2021, 16:56
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Експорт українських товарів до ЄС
У січні 2021 року працівники Галицької митниці видали понад 1200 сертифікатів із перевезення форми EUR.1 для експорту українських товарів до країн ЄС, ЄАВТ, Чорногорії. Основні товари, на які видавали сертифікати: сік яблучний, текстильні вироби, олія соняшникова та соєва, вироби з деревини та металу, кабельні мережі, рослинна продукція тощо.
Українські товари з сертифікатами EUR.1 експортували 272 підприємства до 26 європейських країн. Найбільшу кількість сертифікатів оформлено на поставки до Польщі – 43,3%, Німеччини – 19,6%, Румунії – 4,9%, Австрії – 4,1%, Словаччини – 3,5%.
Також з часу дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у зоні діяльності Галицької митниці Держмитслужби 45 підприємств-експортерів отримали статус уповноваженого (схваленого) експортера, який дозволяє використання спрощеної системи декларування преференційного походження товарів.
Довідково:
Сертифікат форми EUR.1 необхідний для застосування преференційних ставок ввізного мита або звільнення від сплати мита, встановлених в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони та видається як доказ, що товари відповідають вимогам правил визначення преференційного походження. З 2016 року контроль і видача зазначених сертифікатів здійснюється митними органами.
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