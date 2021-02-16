Снігопади не припиняються в трьох областях – ДСНС Суспільство | 15-02-2021, 02:26 0 194 У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що станом на вечір 14 лютого снігопади не припиняються у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях.



Джерело: ДСНС



Деталі: Рятувальники нагадали, що на деяких дорогах продовжують діяти обмеження руху великовантажного та великогабаритного транспорту.



Дослівно: 15 лютого в Україні "очікується холодна погода з температурою завтра вночі 9-14° морозу, на північному сході 15-20°, вдень 5-10° морозу; у південних та західних областях вночі 4-11°, вдень 1-7° морозу. Без істотних опадів, лише в західній частині часом невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця.



На Київщині без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 9-12°, вдень 5-8° морозу".