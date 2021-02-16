Двоє жителів Турківщини отримали вироки за зрізані ялиці та смереки Суспільство | 15-02-2021, 11:16 0 185



Закінчено судовий розгляд у кримінальних провадженнях щодо 32-річного та 60-річного жителів Турківського району, яких обвинувачували у незаконній порубці деревини та території природно-заповідного фонду (ч.3 ст.246 КК України).



У суді прокурором Самбірської місцевої прокуратури доведено, що житель села Верхній Турів незаконно зрізав чотири ялиці, чим завдав шкоди у розмірі 22 тис грн, а житель села Нижня Яблунька незаконно зрізав три смереки та одну ялицю, чим завдав шкоди у розмірі 11 тис грн.



Вироком суду обвинувачених визнано винними в скоєнні злочинів та призначено покарання – 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком, впродовж якого засуджені зобов’язані: без погодження з органом з питань пробації не виїжджати за межі України, періодично з’являтися для реєстрації та повідомляти про зміну місця роботи чи проживання уповноважені органи.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури